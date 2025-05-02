Ливенский завод пожарных машин не планирует банкротиться

Ранее такой иск подало Управление ФНС по Орловской области.

Ответчиком выступает ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения».

Иск подан в Арбитражный суд Орловской области. Федеральная налоговая служба требует признать компанию банкротом из-за долга в 68,8 миллиона рублей.

Заседание назначено на 15 мая. Соответствующая информация содержится на сайте суда.

Впрочем, генеральный директор компании Игорь Волченков заявил в интервью бизнес-изданию «Абирег», что не рассматривает вариант с банкротством предприятия.

«На сегодня есть решение ФНС о рассрочке оплаты налогов. Никакого банкротства не будет», – пояснил он.

Глава ОАО считает причиной ухудшения финансовой ситуации «кредит с кабальными условиями», взятый в 2021-м году. Также существенную роль играет и то, что на данный момент часть бюджетных средств перенаправлена из пожарной отрасли в Минобороны, притом что закупать соответствующую технику могут только государственные структуры.

«Минимальных заказов на сегодня хватает только на выплату зарплаты», – признал гендиректор завода.

ИА «Орелград»