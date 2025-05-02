В Орле покажут войну и Победу в картинах местных художников

2.5.2025 | 15:30 Культура, Новости, Общество

Тематическая выставка откроется в Орловском музее изобразительных искусств.

Фото: ИА «Орелград»

Экспозиция «Великая Отечественная война в произведениях орловских художников» начнёт работать с 7 мая. Её участниками стали 27 авторов. Первые произведения относятся к сороковым годам минувшего века, самые последние — к десятым годам нашего столетия.

Выставку составили около 70 живописных, графических и скульптурных работ орловских авторов. Все они посвящены теме Великой Отечественной войны.

«Особое место на выставке занимают художники-ветераны: А. И. Курнаков, Г. В. Дышленко, Н. И. Полунин, В. З. Симаков, В. А. Дудченко, В. А. Алексеев», – отметили в пресс-службе учреждения.

Экспозицию можно будет посмотреть до 1 июня. Музей работает с 10 до 17 часов (по всем дням недели кроме понедельника).

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Орловский музей изобразительных искусств

ИА «Орелград»


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