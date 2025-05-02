В Новосильском районе экстренно обновят надпись на мемориале

Он находится в Хворостянском сельском поселении в селе Кирики.

Проблему поднял один из зрителей прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он оставил соответствующий комментарий в социальных сетях.

«Кто сможет отреставрировать братскую могилу в селе Кирики? Памятник требует полной замены мемориальной плиты! Дороги к сельскому кладбищу , где захоронены воины ВОВ, нет. Дорогу делают жители за свой счёт! Никто не помогает», – написал орловец.

Ему ответили с официального аккаунта Администрации Новосильского района. Представители властей частично опровергли эту информацию.

«Мемориальная плита находится в удовлетворительном состоянии», – утверждают они. Впрочем, в администрации признали, что «обновление надписей» всё-таки «требуется», и пообещали ликвидировать эту проблему «до 9 мая 2025 года».

Также муниципальные власти заявили, что в текущем месяце обследуют дорогу, ведущую к захоронению, и, в случае такой необходимости, обработают её с помощью грейдера.

Известно, что в этом году на данном захоронении уже проводили благоустройство. Работы выполняла шефская организация – клиентская служба Социального фонда России в Новосильском районе.

ИА «Орелград»