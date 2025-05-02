МЧС предупредило орловцев о заморозках

Прежде всего, они угрожают посевам.
Завтра в ночное и утреннее время на территории области ожидается до минус трёх. Такие температуры в это время года считаются опасным агрометеорологическим явлением. Об этом предупредили в региональном Управлении МЧС России (ссылаясь на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).
Ведомство считает, что орловцам необходимо соблюдать следующие правила:
- укрыть посевы,
- использовать нагревательные приборы с осторожностью, не перегружая электрические сети,
- не использовать неисправные электроприборы,
- не оставлять детей без присмотра,
- следить за дальнейшими прогнозами погоды.
Отметим, что заморозки ожидались и сегодня ночью и утром — но более умеренные, до минус одного градуса.
Этой ночью рекордное количество снега выпало в Московской области, что привело к многочисленным чрезвычайным ситуациям. Также обильные осадки накрыли и саму столицу.
ИА «Орелград»