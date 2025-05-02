МЧС предупредило орловцев о заморозках

2.5.2025 | 14:00 Новости, Общество

Прежде всего, они угрожают посевам.

ИА “Орелград”

Завтра в ночное и утреннее время на территории области ожидается до минус трёх. Такие температуры в это время года считаются опасным агрометеорологическим явлением. Об этом предупредили в региональном Управлении МЧС России (ссылаясь на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

Ведомство считает, что орловцам необходимо соблюдать следующие правила:

  • укрыть посевы,
  • использовать нагревательные приборы с осторожностью, не перегружая электрические сети,
  • не использовать неисправные электроприборы,
  • не оставлять детей без присмотра,
  • следить за дальнейшими прогнозами погоды.

Отметим, что заморозки ожидались и сегодня ночью и утром — но более умеренные, до минус одного градуса.

Этой ночью рекордное количество снега выпало в Московской области, что привело к многочисленным чрезвычайным ситуациям. Также обильные осадки накрыли и саму столицу.

ИА «Орелград»


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