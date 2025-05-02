Орловец врезался на скутере в стену и погиб

2.5.2025 | 13:00 Новости, Происшествия

Его несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована.

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось накануне в 18 часов 30 минут. Об этом рассказали в ГАИ Орловской области. Авария произошла на территории, прилегающей к гаражно-строительному кооперативу «Дорожник» (в районе Кромского шоссе).

Водителю скутера было 32 года. Мужчина погиб прямо на месте ДТП. Его пассажирка — 2009-го года рождения. Сейчас она находится в больнице.

Кадры с места аварии публикуют «Вести-Орёл». На них видно, что транспорт сначала наехал на неровность, а уже затем влетел в стену гаража.

ИА «Орелград»


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