Мэр Орла опубликовал афишу праздничных мероприятий

В честь Дня Победы в Орле запланированы десятки событий.

Накануне вечером на улице Ленина праздничное настроение создавали творческие коллективы КДЦ «Металлург». Также всем желающим предлагались горячий чай и солдатская каша.

Ранее артисты выступали в различных районах города в рамках акции «Поём всем двором.

Мероприятия в честь Дня Победы будут идти до 9 мая включительно. Основная часть запланирована непосредственно на день праздника. В своих официальных соцсетях полную программу опубликовал мэр Орла Юрий Парахин.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»