Мэр Орла опубликовал афишу праздничных мероприятий

2.5.2025 | 11:10 Важное, Новости, Общество

В честь Дня Победы в Орле запланированы десятки событий.

Фото: t.me/parakhin_yuri

Накануне вечером на улице Ленина праздничное настроение создавали творческие коллективы КДЦ «Металлург». Также всем желающим предлагались горячий чай и солдатская каша.

Ранее артисты выступали в различных районах города в рамках акции «Поём всем двором.

Мероприятия в честь Дня Победы будут идти до 9 мая включительно. Основная часть запланирована непосредственно на день праздника. В своих официальных соцсетях полную программу опубликовал мэр Орла Юрий Парахин.

vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri
vk.com/parakhin_yuri

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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