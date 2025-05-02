В Орле полицейские пришли в музей и поговорили о мошенниках

2.5.2025 | 11:30 Криминал, Новости

Профилактическое мероприятие состоялось в музее Ивана Бунина.

Фото: УМВД по Орловской области

Его провели начальник Отдела участковых уполномоченных полиции и Подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Орлу Надежда Гришина и участковый уполномоченный, старший лейтенант полиции Валентин Фейгин.

Полицейские рассказали сотрудникам учреждения о методах и приёмах, которыми пользуются злоумышленники. Также музейным работникам ещё раз порекомендовали не вступать в диалоги с незнакомыми собеседниками по телефону и в интернете и не сообщать им личные данные, кем бы они не представлялись.

Представители МВД напомнили, что настоящие представители банков никогда не запрашивают персональные данные у своих клиентов. Алгоритм поведения в любой подобной сомнительной ситуации остаётся прежним – нужно прервать разговор, перезвонить в организацию по её официальному телефону и уточнить там все подробности.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»


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