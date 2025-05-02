На Орловщине произошло смертельное ДТП

Погиб один человек, пострадали ещё пятеро.

Авария случилась в Ливенском районе накануне, 1 мая, в 16 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Ливны — Липовец». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Согласно текущей версии, водитель «семёрки» (ВАЗ 2107) выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался грузопассажирский автомобиль УАЗ.

В результате столкновения пассажир легковой машины погиб. Мужчина скончался на месте ДТП. Водитель «семёрки» выжил, но получил травмы.

Также пострадал водитель УАЗа и трое его пассажиров.

ИА «Орелград»