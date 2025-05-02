На Орловщине произошло смертельное ДТП

2.5.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Погиб один человек, пострадали ещё пятеро.

Фото: УМВД России по Орловской области

Авария случилась в Ливенском районе накануне, 1 мая, в 16 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Ливны — Липовец». Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Согласно текущей версии, водитель «семёрки» (ВАЗ 2107) выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался грузопассажирский автомобиль УАЗ.

В результате столкновения пассажир легковой машины погиб. Мужчина скончался на месте ДТП. Водитель «семёрки» выжил, но получил травмы.

Также пострадал водитель УАЗа и трое его пассажиров.

Фото: УМВД России по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования