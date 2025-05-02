Сегодня на Орловщине откроют сезон парусного спорта

На озере Светлая жизнь состоится «Пасхальная регата».

Мероприятие начнётся в 13 часов. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Регата проводится в рамках ежегодного Фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий». В этом году он проходит в 23 раз.

Планируется, что регата будет организована в формате дня открытых дверей. Адресаты мероприятия — дети (и их родители), которые интересуются парусным спортом.

Также будет представлен проект «Георгиевские сборы». Так называется специальная спортивно-патриотическая смена, которая состоится в начале летних каникул, со 2-го по 15-е июня.

Все мероприятия фестиваля завершатся 6 мая.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»