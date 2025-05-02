Юбилей ФК «Орёл» отметят игрой, концертом и автовыставкой

2.5.2025 | 12:50 Новости, Спорт

Мероприятия пройдут завтра.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Однако сама дата юбилея приходится на сегодняшний день. 2 мая Футбольному клубу «Орёл» исполняется 65 лет.

2 мая 1960 года состоялся первый официальный матч орловской футбольной команды. Тогда она называлась «Локомотивом». Орловцы играли с «Ильменем» из Новгородской области. Матч завершился вничью со счётом «ноль-ноль».

Завтра на стадионе имени Ленина «орлы» сразятся с командой «Салют-Белгород» (возрастное ограничение 0+). Игра состоится в рамках дивизиона «Б» второй лиги Первенства России по футболу. Матч начнётся в 16:00.

Также перед игрой для болельщиков выступит группа «Яйцы Фаберже» (возрастное ограничение 16+). Концерт состоится с 15:00 до 15:40, прямо в чаше стадиона.

Также для орловцев будет организована выставка ретро-автомобилей (возрастное ограничение 0+).

ИА «Орелград»


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