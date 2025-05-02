«Спецавтобаза» уличила орловцев в похищениях цветов

Их срезают с клумб и выкапывают из кашпо.

Муниципальное учреждение украсило город к майским праздникам. Однако не все орловцы отнеслись к этому ответственно.

Так, оказались похищены некоторые цветы из кашпо, размещённых на Александровском мосту. Также пропали цветы с клумб на улице Ленина.

«Вот такая благодарность от жителей города Орла… Только так, видимо, горожане могут помочь в подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне… Люди не ценят труд специалистов МБУ «Спецавтобаза»», – говорится в официальных соцсетях учреждения.

Подобные случаи остаются достаточно типичными для Орла. Причём иногда несознательные горожане присваивают не только цветы, но и, например, игрушки, которыми украшают новогодние ёлки.

Как сообщили “Орёлграду” в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, сообщение о данных фактах зарегистрировано. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»