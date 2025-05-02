Завтра под Орлом перекроют дороги из-за велогонок

Ограничения продлятся четыре дня.

Об этом предупредили в Администрации Орловского муниципального округа.

Неудобства придётся потерпеть в связи с проведением всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Ограничения введут с 3 по 7 мая включительно, на период с 11 до 14 часов ежедневно.

Движение транспортных средств будет прекращено:

3 мая – на участке ««Северный подъезд к городу Орёл» – Лунево – Моховое» (7+500 – 14+000 километры),

4 и 7 мая – на трассе «Орёл – Знаменское» (14+941 — 24+695 километры, движение в направлении Болотово – Бакланово – Селихово – Павловские Хутора),

6 мая – на направлении «Посёлок городского типа Знаменка – село Сабурово».

Пропуск автомобилей будет организован через региональную дорогу «Орёл – Ефремов» и федеральную трассу Р120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь».

ИА «Орелград»