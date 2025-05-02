В Орле Банк России открыл выставку ко Дню Победы

На ней можно увидеть интересные экспонаты времён Великой Отечественной войны.

В основном, экспозицию составили личные вещи — как красноармейцев, так и фашистов. Также представлены фрагменты боевых орудий и другие подобные артефакты, в том числе, найденные при поисковых работах в нашей области.

«Это самое настоящее эхо войны», – рассказала главный экономист отделения Банка России по Орловской области Ольга Шкодина.

Экспонаты предоставил Военно-исторический поисковый отряд «Батальон».

Посмотреть на них можно в музее орловского отделения Банка России. Выставка будет работать до июля.

Для осмотра экспозиции и проведения экскурсии потребуется предварительная запись на сайте музея. Однако денег с посетителей не возьмут. Задать дополнительные вопросы можно по телефону 43-00-17.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»