В Орле Банк России открыл выставку ко Дню Победы

2.5.2025 | 17:00 Новости, Общество

На ней можно увидеть интересные экспонаты времён Великой Отечественной войны.

Фото: Орловское отделение Банка России

В основном, экспозицию составили личные вещи — как красноармейцев, так и фашистов. Также представлены фрагменты боевых орудий и другие подобные артефакты, в том числе, найденные при поисковых работах в нашей области.

«Это самое настоящее эхо войны», – рассказала главный экономист отделения Банка России по Орловской области Ольга Шкодина.

Экспонаты предоставил Военно-исторический поисковый отряд «Батальон».

Посмотреть на них можно в музее орловского отделения Банка России. Выставка будет работать до июля.

Для осмотра экспозиции и проведения экскурсии потребуется предварительная запись на сайте музея. Однако денег с посетителей не возьмут. Задать дополнительные вопросы можно по телефону 43-00-17.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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