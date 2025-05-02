Заместители прокурора Орловщины примут граждан в районах

Личные приёмы пройдут 15 мая.

Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный проведёт приём в Хотынце. Пообщаться с ним можно будет в здании местной (межрайонной) прокуратуры, на улице Поматилова, 34.

Алексей Вахрушев, который занимает аналогичную должность, примет граждан в прокуратуре Глазуновского района. Она находится в райцентре на улице Ленина, 162.

Приёмы начнутся в 10 часов. Чтобы попасть на них, потребуется предварительная запись.

Контактные телефоны:

8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина;

8 (48642) 2-10-83 – Хотынецкая межрайонная прокуратура;

8 (48675) 2-18-89 – прокуратура Глазуновского района.

ИА «Орелград»