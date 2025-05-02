Заместители прокурора Орловщины примут граждан в районах

2.5.2025 | 17:30 Закон и порядок, Новости

Личные приёмы пройдут 15 мая.

Фото: ИА «Орелград»

Заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный проведёт приём в Хотынце. Пообщаться с ним можно будет в здании местной (межрайонной) прокуратуры, на улице Поматилова, 34.

Алексей Вахрушев, который занимает аналогичную должность, примет граждан в прокуратуре Глазуновского района. Она находится в райцентре на улице Ленина, 162.

Приёмы начнутся в 10 часов. Чтобы попасть на них, потребуется предварительная запись.

Контактные телефоны:

  • 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Харыбина;
  • 8 (48642) 2-10-83 – Хотынецкая межрайонная прокуратура;
  • 8 (48675) 2-18-89 – прокуратура Глазуновского района.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования