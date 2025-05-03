Экс-глава орловского МУПа обчистил свое же предприятие

Его действия были квалифицированы как присвоение и кража.

Житель Новодеревеньковского района Орловской области осужден за присвоение и кражу денежных средств с банковского счета предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, которая раскрыла некоторые подробности уголовного процесса. Из материалов дела следует, что подсудимый еще недавно руководил муниципальным унитарным предприятием. В силу должностного положения он был наделен рядом полномочий и функций.

В частности, директор МУПа «осуществлял переводы денежных средств в качестве аванса и заработной платы с расчетного счета предприятия». Правда, переводил деньги он на собственный банковский счет, сверх установленного ему должностного оклада. Иными словами, за свой труд он сам себе приплачивал, без ведома муниципального учредителя. До поры до времени это сходило ему с рук.

«После расторжения трудового договора, как бывший руководитель предприятия, мужчина вновь был приглашен в организацию для оказания помощи в составлении годовых отчетов, а также осуществления выплат по заключенным с предприятием договорам, так как факт присвоения им денежных средств еще не был выявлен», – уточнили в пресс-службе районного суда.

Как позже выявило следствие и установил суд, мужчина вновь воспользовался ситуацией с корыстными целями. В период выполнения работы в качестве приглашенного эксперта он вновь умудрился похитить денежные средства со счета предприятия. Делал он это привычным способом – несколькими переводами увел деньги МУПа на свой банковский счет, указав назначение платежей в качестве заработной платы.

В суде пояснили, что он воспользовался свободным доступом в кабинета директора к рабочему компьютеру с установленным на нем специализированным программным обеспечением. Однако на этот раз воришка просчитался – новый руководитель МУПа узнал о проведенных операциях по перечислению заработной платы своему уволенному на тот момент предшественнику.

Заподозрив неладное, он обратился к правоохранителям. Еще на стадии следствия подсудимый признал вину в инкриминируемых ему деяниях, раскаялся в содеянном и полностью возместил причиненный организации ущерб – МУПу он выплатил 128 553 рубля 30 копеек. Несмотря на это, суд признал его виновным в присвоении денежных средств предприятия путем использования своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ) и в хищении имущества предприятия, совершенном с банковского счета (часть 3 статьи158 УК РФ). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»