Нарушения на 4 миллиарда рублей выявили в Орле

Свой годовой отчет представила Контрольно-счетная палата города Орла.

Контрольно-счетная палата города Орла представила отчет о своей деятельности за 2024 год. Его уже приняли к сведению депутаты Орловского горсовета. Напомним, КСП образована и подотчетна Орловскому городскому Совету народных депутатов. Ее самостоятельный и независимый статус обеспечивает объективную оценку результатов финансовой и хозяйственной деятельности, управления и распоряжения муниципальными средствами и муниципальным имуществом органами местного самоуправления, а также учреждениями и организациями города.

В прошлом году сотрудники КСП провели 152 мероприятия, в том числе 21 контрольное и 131 экспертно-аналитическое. По различным вопросам проверено 20 объектов, в том числе семь структурных подразделений администрации областной столицы, три органа власти, восемь муниципальных учреждений и два муниципальных предприятия. Некоторые из них проверялись неоднократно. Общий объем средств, охваченных проверками в 2024 году, составил 17,291 миллиарда рублей, в том числе бюджетных – 15,782 миллиарда.

«В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены множественные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использовании муниципального имущества города Орла», – отмечено в отчете.

Всего за год было выявлено 273 нарушения норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. Объем вскрытых финансовых нарушений составил 4,537 миллиарда рублей, или 26,2 процента от общего объёма проверенных средств. Однако по сравнению с 2023 годом объем выявленных финансовых нарушений снизился на 12,2 процента. По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий как текущего, так и предыдущих лет в 2024 году было возбуждено одно уголовное дело, органами прокуратуры внесено три представления мэру Орла, а 13 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»