Орловские банкроты выплатили 101 миллион за три месяца

Также они заметно снизили свою задолженность перед государством.

В Орловской области общий объем поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, за первый квартал текущего года составил 101 миллион рублей, в том числе по согласительным процедурам – 71 миллион рублей, что на 48 миллионов, или на 90,6 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило Управление ФНС России по Орловской области.

«По состоянию на 1 апреля 2025 года в Орловской области задолженность по налогам плательщиков, находящихся в процедурах банкротства, снижена на 170 миллионов рублей, или на 13,6 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – добавили в ведомстве. – На отчетную дату в процедурах банкротства находится порядка трех тысяч должников с общей задолженностью по платежам, администрируемым ФНС России, на сумму около 1,1 миллиарда рублей».

В региональном управлении налоговой службы подчеркнули, что на ситуацию в целом повлияло широкое применение согласительных процедур урегулирования задолженности. В рамках таких переговоров, где налоговики выступают в качестве посредником, добросовестные налогоплательщики могут договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочке. В этом случае дело о банкротстве останавливается и сохраняется трудовой коллектив организации. Кроме того, предприятие может продолжать работать, получать выручку и за ее счет погашать долги перед кредиторами. Применяются и другие процедуры.

«Например, процедура реструктуризации долгов гражданина, которая позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий, – уточнили в областной налоговой службе. – Восстановить платежеспособность и не допустить банкротства бизнеса поможет специальная площадка по реструктуризации долга, созданная ФНС России. Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций».

Напомним, что гражданин вправе заявить о своем банкротстве, если совокупный долг у него превысил 500 тысяч рублей и если при этом он уже более трех месяцев не платил и просрочил платежи. Заявления о банкротстве принимает арбитражный суд. Подать его может как сам должник, так и конкурсный кредитор, налоговая служба, работник, в том числе бывший, должника. В последнем случае работник может потребовать выплаты выходных пособий или долгов по зарплате.

ИА «Орелград»