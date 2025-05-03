Орловцев позвали на встречу со столичным кардиологом

Встречу-беседу организует областная библиотека.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала встречу с кандидатом медицинских наук Ярославом Ашихминым – терапевтом, кардиологом, советником генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи МЗ РФ. Она пройдет в стенах библиотеки 6 мая 2025 года в 13.00 часов. Встреча с доктором из Москвы станет возможностью получить ценные знания и разобраться в сложных ситуациях, считают организаторы.

«Множество людей сегодня жалуются на разнообразные боли, одышку, нарушенное сердцебиение, длительный кашель, слабость и другие симптомы, ухудшающие качество жизни, – говорят в «Бунинке». – И далеко не всегда врачам удается определить происхождение этих проблем даже при очень тщательном обследовании. Таким людям кажется, что медицина в их случае бессильна».

Что же это за недуги, и правда ли, что «во всем виноват стресс», как правильно помогать себе или близким, оказавшимся в такой ситуации, орловцам и расскажет практикующий терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин. В частности, орловцы из уст специалиста узнают, в чем кроются причины «необъяснимых» симптомов и синдрома хронической усталости, какие обследования действительно стоит делать, чтобы не пропустить серьезные болезни, как готовиться к консультации и как общаться с врачами, какую роль в развитии синдрома хронической усталости играют перенесенная коронавирусная инфекция и стресс и т.д.

Напомним, что в Орловской области уже не первый год реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Он предусматривает дооснащение региональных сосудистых центров, созданных в областной клинической больнице и в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко», а также двух первичных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации.

По результатам реализации проекта ожидается снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения с 21 до 13,8 процента, больничной летальности от инфаркта миокарда – с 15,8 до 7,9 процента: увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях – с 1057 до 2200 единиц, доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, – с 95,7 до 96 процентов.

Также ожидается, что благодаря реализации этого проекта будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Обеспечат лекарствами и страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»