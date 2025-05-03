Под Орлом может стать меньше детсадов

Стали известны результаты опроса общественного мнения.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее Орловский окружной Совет народных депутатов принял решении о проведении опроса граждан. Депутаты решили выяснить мнение местного населения по вопросам возможной реорганизации детского сада №11 в деревне Дубовая Роща Орловского муниципального округа в форме его присоединения к Полозодворской средней общеобразовательной школе. Второй опрос касался реорганизации детского сада №34 в деревне Шепино путем его присоединения к Оптушанской средней общеобразовательной школе.

Для проведения опроса были утверждены специальные опросные листки, и его уже провела специального созданная комиссия. На прошедшей сессии Окружного совета депутатам представили результаты выявления общественного мнения. Так, о судьбе детского сада №11 высказались жители населенных пунктов Дубовая Роща, Полозовские Дворы, Михайловский, Жиляева, Александровский, Крутовский, Полозова, Глазово, Гавриловская, Арсеньева, Каменка, Распоповские Дворы, Фандеева, Большевик, Большие Озерки, Ивановский и Красная Горка. Опрос был признан состоявшимся, а жители одобрили реорганизацию муниципального дошкольного учреждения.

Судьбу детского сада №34 решали граждане, проживающие на территории населенных пунктов Становое, Ботавина, Высокое, Жукова, Заречная, Зарощенский, Золотилова, Ивановское, Казначеево, Какуринка, Ломовец, Новая Слободка, Паслово, Плаутино, Шепино, Борнякова, Клейменово, Кулига, Нелюбова и Пронина. Результаты оказались аналогичными: опрос признан состоявшимся, реорганизация детсада гражданами одобрена. Впрочем, решающее слово теперь остается за администрацией Орловского муниципального округа.

Именно она должна теперь изучить и мнение граждан, и мнение комиссий, которые оценивают возможные последствия присоединения указанных детсадов к школам. Окружной совет своими решениями результаты опросов общественного мнения утвердил и направил их главе Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»