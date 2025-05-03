В Орловский округ инвестировали почти 7 миллиардов рублей

Инвестиционную деятельность оценили окружные власти.

В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Орловского муниципального округа за счет всех источников финансирования было направлено 6,8 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 134 процента к уровню 2023 года. Такие данные приведены в отчете главы округа. Рост объема инвестиций связан с реализацией АО «Северсталь Стальные Решения» проекта по запуску цеха по производству сложных отечественных металлоконструкций, включая большие сварные балки и коробчатые балки, используемые для строительства зданий и сооружений по уникальным проектам.

«В текущем году на территории округа ООО НПО «Бетагран Семена» реализует инвестиционный проект по строительству селекционно-семеноводческого центра в поселке Добрый, – говорится в отчете местных властей. – В рамках проекта будет создано 30 новых рабочих мест, производство составит 60 тысяч тонн семян в год».

Власти отмечают, что промышленный комплекс оказывает значительное влияние на развитие экономики, уровень и качество жизни населения муниципального округа. Так, в минувшем году крупными и средними предприятиями было произведено продукции на сумму 25,9 миллиарда рублей, или 116 процентов к уровню 2023 года. Так, предприятия обрабатывающих производств выпустили продукции на 24,7 миллиарда рублей (113 процентов к 2023 году). Рост производства отмечен также в металлургии (118,6 процента), производстве готовых металлических изделий (110,5 процента), выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (116,4 процента), производстве пищевых продуктов (111 процента).

Отличилась и коммунальная сфера. Так, в отрасли обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха общий объем оказанных услуг и произведенных работ составил 283 миллиона рублей, что на 3 процента больше аналогичного показателя предыдущего года; в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем работ и услуг и вовсе составил 1 миллиард рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 7,6 раза.

ИА «Орелград»