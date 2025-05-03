В Орле осудили квартирную мошенницу

Женщина обманом выманила у своих жертву крупную сумму денег.

Вступил в силу обвинительный приговор Заводского районного суда города Орла в отношении местной жительницы, ранее неоднократно судимой. В ее «послужном списке» имеется судимости за мошенничество, причем ей давали реальные сроки лишения свободы, которые она отбывала в исправительных колониях общего режима. Впрочем, должных выводов для себя орловчанка не сделала и на пусть исправления не встала. Новое уголовное дело было заведено на нее по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Как следует из материалов дел, аферистка узнала от своей подруги, что ее знакомые хотят купить недорогую квартиру на территории Заводского района города Орла. Денег у семьи было мало, поэтому она очень надеялась найти подходящее жилье по цене ниже рыночной. Этим и решила воспользоваться мошенница. Знакомая свела ее с этой семьей, аферистка быстро втерлась в доверие. И однажды, как бы невзначай, упомянула в разговоре, что у нее якобы имеются связи в администрации города Орла.

Аферистка также наврала о том, что якобы при помощи связей в мэрии она имеет возможность приобрести дешевую квартиру. Как позже установили следствие и суд, это были «заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения». Тем не менее, семья поверила своей новой знакомой, которая обещала сам подготовить необходимый пакет документов для заключения договора купли-продажи квартиры.

Далее женщина имитировала бурную деятельность, «придавая своим преступным действиям вид гражданско-правовых отношений». Благодаря этому ей удалось притупить бдительность своих жертв. Постепенно она подвела семью к самому главному: попросила 1 400 000 рублей для передачи продавцу, а также копии документов.

Семья выполнила все условия, твердо веря в то, что приобретает квартиру на законных основаниях. Однако жилье она так и не получила, поскольку мошенница изначально не собиралась совершать сделку, а планировала присвоить деньги себе. При вынесении приговора суд учел и криминальное прошлое подсудимой, и отрицательные характеристики на нее из колоний, где она ранее отбывала сроки. Мошенница получила наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»