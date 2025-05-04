В Орловской области выросло количество кадастровых номеров

Наполнение Государственного адресного реестра обсудили налоговики.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, руководитель ведомства Ирина Емельянова провела совещание, участники которого обсудили итоги работы в первом квартале текущего года. Особое внимание они уделили вопросам наполнения Государственного адресного реестра (ГАР) кадастровыми номерами. Согласно приведенной статистике, по состоянию на 1 апреля 2024 года количество адресных орловских объектов с заполненными кадастровыми номерами в ГАР составляло 415,1 тысячи. С тех пор оно увеличилось на 9,5 процента и по состоянию на 1 апреля 2025 года составило почти 501 тысячу объектов. А общая доля таких объектов, внесенных в ГАР, достигла 78%.

Как пояснили в областной налоговой службе, Государственный адресный реестр – это базовый государственный источником сведений об адресах на территории Российской Федерации. Его использование обязательно для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и бизнеса. За качеством, полнотой и актуальностью этого ресурса следит оператор – Федеральная налоговая служба.

«Оператор проводит автоматическое сопоставление адресов, содержащихся в направленных Росреестром выгрузках, с адресами, содержащимися в ГАР, – уточнили в УФНС. – И поскольку ГАР является официальным источником адресов налогообложения (земельные участки, дома, квартиры и другое), ведомство собирает, обновляет и выкладывает упорядоченные адреса и сведения о кадастровых номерах объектов адресации в общий доступ».

Ранее Управление ФНС России по Орловской области сообщало, что в 2024 году в регионе налоговые льготы были предоставлены владельцам 143 хозяйственных строений или сооружений. Такая льгота предусмотрена по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта, относящегося к хозяйственным строениям или сооружениям, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и который расположен на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

«При этом льгота не предоставляется, если хозяйственное строение или сооружение используется в предпринимательской деятельности, – отметили налоговики. – Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, например, площадью более 50 квадратных метров, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах на такие объекты».

ИА «Орелград»