Инфляция в Орловской области превысила 10 процентов

Банк России обнародовал оперативные данные о динамике цен.

В Орловской области в марте 2025 года цены выросли на 0,67 процента к февралю, годовая инфляция повысилась и составила 10,59 процента. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В ведомстве пояснили, что текущая инфляция в регионе выше, чем в целом по стране (10,34 процента).

«Значительнее всего в марте и в целом за год подорожало продовольствие, – отмечают в Орловском отделении Банка России. – Непродовольственные товары за месяц выросли в цене умеренно, а за год подорожали меньше, чем все товары и услуги. В марте услуги продолжили дорожать больше, чем потребительская корзина в целом».

Эксперты говорят, что если исключить из анализа фактор сезонности (например, в этот период года традиционно дорожают некоторые овощи и картофель, так как заканчиваются запасы прошлогоднего урожая), то можно заметить, что цены в марте выросли больше, чем в минувшем феврале. И основной причиной этого специалисты называют именно динамику цен на продовольствие.

«Основная причина ускорения роста цен – увеличение издержек производителей кондитерских изделий и снижение предложения кофе на рынке, – пояснили эксперты. – Банк России продолжит оценивать, насколько устойчиво замедляется рост цен в стране. Годовая инфляция все еще существенно выше цели. Банк России нацелен на ее возвращение к 4 процентам в 2026 году. Для этого необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам».

Месяцем ранее специалисты отмечали, что увеличение инфляции в Орловской области в основном связано с ростом издержек производителей товаров и поставщиков услуг, а также снижением предложения на отдельных непродовольственных рынках.

ИА «Орелград»