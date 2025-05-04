Рейд против пьяных водителей провели во Мценске

Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Не пей за рулем».

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» провели профилактическое мероприятие «Не пей за рулем», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Об этом сообщила газета «Мценский край». По данным издания, полицейские провели это мероприятие на автодороге Болхов – Мценск – Новосиль. Проезжающие по трассе автомобили останавливали, чтобы провести профилактические беседы с водителями.

«Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно призвали всех граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и активно содействовать правоохранительным органам в борьбе с этим серьезным нарушением, – пишет издание. – Они посоветовали своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, и предоставили контактную информацию для связи – номера телефонов дежурной части, а также номер службы спасения 112 и номер полиции 02 (с мобильного – 102)».

Кроме того, мценские полицейские разъясняли водителям нюансы законодательства, в том числе и новеллы. Им напоминали о том, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, передача управления лицу, находящемуся в таком же состоянии, а также отказа от прохождения медицинского освидетельствования влекут за собой ответственность. Если водитель попался пьяным в первый раз, то на него заводят административное дело.

Как правило, суд в подобном случае наказывает нарушителя штрафом и лишением водительских прав. Штрафы могут достигать 45 тысяч рублей, а прав пьяного водителя могут лишь на два года. Впрочем, судебная практика говорит о том, что чаще всего назначается наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Не стоит забывать о том, что повторное вождение в нетрезвом виде влечет за собой уже уголовную ответственность. В этом случае можно на несколько лет угодить за решетку и потерять свой автомобиль, который суд конфискует в пользу государства.

«Совершение повторного нарушения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ, – пояснила инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский» Ирина Гущина. – Санкции по ней предусматривают штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2-х лет».

ИА «Орелград»