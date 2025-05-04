Орловчанка ответила за ложь в суде

Она пыталась спасти от наказания близкого родственника.

Хотынецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая сама еще недавно проходила в рамках другого уголовного процесса в качестве свидетеля. Как пояснили в пресс-службе суда, свидетелем она была в процессе, инициированном против ее матери. Он проходил в октябре 2023 года. Женщину обвиняли тогда в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дочь обвиняемой давала показания в суде в качестве свидетеля. Как выяснилось теперь, суду она тогда соврала.

«В целях формирования доказательств невиновности матери, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной статьей 307 УК РФ, дала суду показания, искажающие фактические обстоятельства совершенного преступления, и до вынесения судом приговора по уголовному делу не заявила об их ложности», – следует из сообщения пресс-службы суда.

Дочь могла воспользоваться конституционным правом, которое разрешает не свидетельствовать против себя самой и своих близких родственников, но этого не сделала. Она пыталась выгородить мать, однако ничего у нее из этого не вышло. Суд оценил ее показания критически, поскольку они противоречили доказательствам. В результате показания свидетельницы были расценены, как желание дочери спасти мать от уголовной ответственности.

Результатом предыдущего процесса стало то, что мать признали виновной и наказали. А ее дочь по итогам рассмотрения того дела стала фигуранткой собственного уголовного дела. Следственный орган завел его по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). Недавно расследование было завершено, и материалы дела поступили на рассмотрение в Хотынецкий районный суд.

«В судебном заседании подсудимая отказалась от дачи показаний. Однако, в результате исследования судом доказательств, допроса свидетелей, ее вина в совершении преступления была полностью доказана. Суд признал ее виновной в даче заведомо ложных показаний в суде и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», – резюмирует пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»