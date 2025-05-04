Орловцы массово потянулись за недвижимостью

Только ипотечных сделок жители региона оформили уже свыше 2300 единиц.

В текущем году в Орловской области зарегистрировано уже 2370 ипотечных сделок, причем 1968 из них зарегистрировано в электронном формате. Вероятно, повышенный спрос орловцев мотивирует то, что с 1 января 2025 года стала доступна новая услуга – ускоренный порядок регистрации в течение одного рабочего дня. Процедура простая, достаточно поставить нужную «галочку» в заявлении.

«Ускоренная процедура доступна при регистрации ипотеки на основании соответствующего договора, а также прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов)», – сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области. В ведомстве уточнили, что всего с начала этого года в регионе совершено уже более 50 тысяч учетно-регистрационных действий с недвижимостью. Только на регистрацию договоров участия в долевом строительстве поступило 304 заявления.

«Отметим, что с 1 марта вступили в силу нововведения, касающиеся данной категории сделок, – добавили в Управлении Росреестра. – Теперь застройщик после передачи объекта долевого строительства дольщику в 30-дневный срок обязан в электронной форме самостоятельно направить в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на такой объект. За период действия нового порядка от орловских застройщиков уже поступило 158 таких заявлений».

Кроме того, в первом квартале текущего года в ведомство поступило почти 20 тысяч заявлений на государственную регистрацию права собственности, свыше 9,5 тысячи заявок на осуществление государственного кадастрового учета недвижимости и более 2 тысяч заявлений о снятии недвижимости с кадастрового учета, зарегистрировано около 16 тысяч заявлений об ограничениях и обременениях прав на недвижимость орловцев, а еще 3 тысячи заявление поступило для регистрации договоров аренды недвижимости. Отмечают в ведомстве и тенденцию к продолжению роста электронного документооборота.

«Доля электронных сделок с недвижимостью на сегодняшний день составляет 83 процента, и их число только растет, поскольку электронный формат – это очень удобная процедура, позволяющая существенно сэкономить время и получить услугу, независимо от места нахождения или времени суток, – комментирует руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. – Кроме того, с 1 марта изменился порядок взаимодействия с юридическими лицами. Заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемые к ним документы юридические лица должны направлять в Росреестр исключительно в электронном виде».

ИА «Орелград»