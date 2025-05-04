Под Орлом водитель поколотил вооруженного инспектора ГАИ

За свои деяния он уже предстал перед уголовным судом.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел материалы уголовного дела по факту применения в отношении сотрудника Госавтоинспекции насилия, не опасного для жизни и здоровья. Как уточнили в пресс-службе суда, дело было заведено в отношении местного жителя по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из материалов следует, что подсудимый, управляя автомобилем, не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства и попытался скрыться.

«Преследуемый длительное время сотрудниками Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и допустил съезд с автодороги, – рассказали в пресс-службе суда. – В этот момент один из инспекторов подбежал к автомобилю и потребовал разблокировать двери и заглушить двигатель. Однако водитель по-прежнему нажимал на педаль газа. Инспектор с целью пресечения противоправных действий достал табельный пистолет, произвел предупредительный выстрел в воздух, на который водитель не отреагировал».

Далее события происходили, как в хорошем боевике. Инспектор рукоятью пистолета разбил стекло водительской двери, буквально влез наполовину в салон и попытался вытащить ключ из замка зажигания. Однако водитель сопротивление не прекратил. «Незваного гостя» он несколько раз ударил по руке инспектора, тем самым причинив ему физическую боль. Затем водитель надавил на педаль газа, машина рванула с места, а инспектор ударился локтем о стойку автомобиля, от чего вновь испытал физическую боль.

«Злоумышленнику удалось скрыться в полях, – продолжают в суде. – Впоследствии его застрявший в грязи автомобиль был найден брошенным на поле, без регистрационных номеров. Выяснилось, что у водителя отсутствовало право управления транспортными средствами. При производстве по уголовному делу мужчина признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном, принес извинения сотруднику Госавтоинспекции. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил».

ИА «Орелград»