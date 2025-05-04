Сборщика металлолома отправили на обязательные работы

Мужчина так увлекся сбором металла, что совершил кражу.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенному Ливенским районным судом в отношении жителя Должанского района. Ранее несудимого мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище). Из материалов дела следует, что преступление мужчина совершил в июле 2024 года.

Он незаконно проник на территорию чужого частного домовладения, затем забрался в сарай. Оттуда мужчина стащил два гидравлических домкрата стоимостью 4257 рублей каждый, то есть всего вынес чужого имущества на 8514 рублей. Суду обвиняемый рассказал, что в тот день он занимался поиском металлолома. В чужой дом он проник потому, что хозяева в то время отсутствовали. В сарае хранилось много различного металла, в том числе фляги, фрезы от мотоблока и т.д.

В левом дальнем углу на земле лежали два гидравлических домкрата. Сборщик металла решил, что украсть их будет выгоднее всего, так как «нести удобно и весить они будут достаточно много». Украв домкраты, воришка попросил ничего не подозревавшего соседа помочь ему отвезти металл в пункт приема лома в город Ливны. Тот согласился. В тот же день вор дал похищенное в пункт приема металлолома вместе с другим ломом, который ему удалось собрать.

Выручил обвиняемый около 30 000 рублей, из которых 2000 рублей заплатил соседу за помощь. В тот же день расследованием кражи занялась полиция. Испугавшись, вор отправился к хозяйке обворованного им сарая, признался во всем, извинился перед ней и предложил ей 4257 рублей в качестве компенсации. Однако потерпевшая деньги брать отказалась и потребовала, чтобы он сообщил ей, кто именно украл из ее хозяйственной постройки четыре фляги и фрезу от мотоблока. Виновность подсудимого была доказана в суде. Он получил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»