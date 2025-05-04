Орловские разработчики недр нарушают условия лицензий

Обнародованы результаты геологического надзора в Орловской области.

Доклад о правоприменительной практике при осуществлении регионального государственного геологического надзора за 2024 год подготовил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Из него следует, что надзор в прошлом году осуществлялся в отношении участков недр местного значения. Предметом контроля являлось соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных Законом Российской Федерации о «О недрах», Водным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Орловской области и так далее.

В рамках профилактической работы в 2024 году департамент объявил 16 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Наиболее часто встречающиеся признаки нарушений обязательных требований, которые выявлялись на протяжении 2024 года, характеризуются, как правило, действиями либо бездействием контролируемых лиц. В департаменте уточнили, что речь тут идет, прежде всего, о нарушения условий, предусмотренных лицензиями на пользование недрами. К числу типичных нарушений в ведомстве отнесли и нарушения требований утвержденных технических проектов.

«Анализ выявленных и возможных причин и условий, способствующих возникновению признаков вышеуказанных нарушений, свидетельствует, что как правило, все они связаны с низким уровнем правосознания и производственной дисциплины наемных работников контролируемых лиц либо их должностных лиц», – отмечено в докладе. Кроме того, авторы доклада сетуют на то, что действующая нормативная база создает предпосылки для формирования у граждан и хозяйствующих субъектов «искаженного правосознания».

Дело в том, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ограничивает оперативное возбуждение надзорными органами контроля административного производства и оперативное применение «неотвратимых и жестких административных санкций в отношении противоправных действий контролируемых лиц, в частности, представителей малого бизнеса». И это, по мнению авторов доклада, «формирует представления о необязательности исполнения обязательных требований либо провоцирует сознательное уклонение от исполнения таковых».

ИА «Орелград»