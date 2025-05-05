Более 50 тысяч услуг в сфере миграции оказало УМВД

Силовики отчитались о предоставлении госуслуг.

В первом квартале 2025 года в рамках предоставления государственных услуг Управление по вопросам миграции (УВМ) обработало 53 884 обращения в сфере миграции. Из них через портал государственных услуг (ЕПГУ) было обработано 10 842 обращения, через МФЦ – 20 401 обращение. Такие данные приводит Управление МВД России по Орловской области.

За то же время подразделениями Госавтоинспекции было совершено 12 282 регистрационных действия (в том числе через ЕПГУ – 4 034) и оказано 5 143 услуги по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений (через ЕПГУ – 1205, через МФЦ – 1236). В Информационный центр УМВД поступило 8172 заявления о выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости (через ЕПГУ – 6341, через МФЦ – 1781). Всего заявителям выдано 7050 таких справок.

Кроме того, Управлением по контролю за оборотом наркотиков в первом квартале было выдано 41 заключение на 111 лиц об отсутствии у работников непогашенной судимости. На «телефон доверия» УМВД за отчетный период времени было принято 685 сообщений жителей Орловской области, на официальный сайт УМВД поступило 798 обращений. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования.

Тем временем Управление Росгвардии по Орловской области сообщило, что за минувшую неделю сотрудники этого ведомства приняли 187 обращений по вопросам оказания различных госуслуг. Всего Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии предоставляет 24 вида государственных услуг, большинство из которых доступно в электронном формате. За неделю силовики рассмотрели 279 ранее поданных заявлений, выдали 251 лицензий и разрешений.

«В течение прошедших семи дней сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы проверили соблюдение установленных правил оборота оружия у 62 граждан. По результатам надзорных мероприятий силовики выявили восемь административных правонарушений. На безвозмездной основе было передано две единицы оружия», – добавили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»