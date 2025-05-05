«Безопасный город» помог пресечь преступление

Технические средства наблюдения стоят на страже порядка.

В первом квартале 2025 года в Орловской области с помощью технических средств АПК «Безопасный город» было пресечено одно преступление и 37 административных правонарушений. Об этом сообщило региональное Управление МВД. Технические средства продолжают доказывать свою эффективность. В настоящее время только в областном центре правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает в себя 269 видеокамер, 178 из которых стоят на обслуживании казенного учреждения «Орелтранссигнал» и 91 принадлежат МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла».

В других городах и районах Орловской области в местах с массовым пребыванием граждан используется около 620 видеокамер. Кстати, в 2024 году с помощью указанных технических средств было раскрыто 11 преступлений и пресечено 209 административных правонарушений, что на 1,4 процента превысило показатель предыдущего года. Напомним, что АПК «Безопасный город» внедряется в рамках государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2020-2025 годы». По данным УМВД, в минувшем году на ее модернизацию и обслуживание было выделено 21,756 миллиона рублей.

Впрочем, «Безопасным городом» охрана общественного порядка не ограничивается. С этой целью на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. В перовом квартале 2025 года эти сотрудники на постах и маршрутах патрулирования выявили 73 граждан, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Всего же в отчетном периоде сотрудники органов внутренних дел выявили 4523 административных правонарушения, в том числе 4300 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Так, 822 протокола было составлено за распитие спиртных напитков в общественных местах, 554 – за появление в общественном месте в состоянии опьянения, 338 – за факты мелкого хулиганства. Стоит добавить, что в муниципальных образованиях Орловской области сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин численностью 849 человек. В первом квартале текущего года народные дружинники помогли полиции пресечь 78 административных правонарушений.

ИА «Орелград»