Для работников спорта введены новые правила аттестации

Предыдущие правила, действовавшие с 2015 года, признаны утратившими силу.

Правительство Орловской области утвердило положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных областному департаменту физической культуры и спорта. Предыдущие правила, утвержденные еще в 2015 году, признаны утратившими силу и действовать теперь не будут.

Новыми правилами установлено, что аттестация кандидатов на должности руководителей проводится для оценки их знаний и квалификации для назначения на должность. Аттестация руководителей организаций необходима для подтверждения их соответствия занимаемой должности. При этом аттестации не подлежат руководители государственных образовательных организаций: проработавшие в занимаемой должности менее одного года; беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Аттестация женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, проводится не ранее чем через год после выхода из соответствующего отпуска. Также документ гласит, что аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не проводится. Установлены и сроки проведения такой процедуры – они не должны превышать два месяца со дня издания приказа департамента о проведении аттестации.

Результаты такой проверки сохраняются в случае истечения в период ее действия срока трудового договора и заключения с руководителем нового трудового договора. Проверять знания и умения будет специальная аттестационная комиссия, созданная приказом департамента. Кандидат в руководители обязан сам подать в департамент заявление о проведении аттестации, приложив к нему свою автобиографию, документы об образовании, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, документы, подтверждающие наличие ученой степени или ученого звания (при наличии).

Обязательно предоставление справки о наличии или отсутствии судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. Выдается такая справка органами внутренних дел. Кандидатам разрешено представлять и письменные отзывы своих бывших работодателей, своего рода характеристики и рекомендательные письма. Основанием для отказа в допуске к аттестации может стать не только непредставление документов, но и «наличие оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования».

ИА «Орелград»