Число жертв ДТП с грузовиком выросло до четырёх

5.5.2025 | 15:40 Новости, Происшествия

ВАЗ-2107 и «ДАФ» столкнулись на трассе «Орёл-Тамбов» 30 апреля.

Фото: УМВД по Орловской области

Авария случилась в вечернее время. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Двое пассажиров «семёрки» (2000 и 1999 годов рождения) погибли на месте. Затем, уже в больнице, скончался ещё один (2000 года рождения).

Как сообщает «Принт-ТВ», теперь стало известно и о смерти водителя. На данный момент в медицинском учреждении остаётся ещё один человек, ехавший в ВАЗе.

ИА «Орелград»


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