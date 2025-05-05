В Орловской области массово избавляются от наружной рекламы

Продолжается работа по устранению нарушений законодательства при размещении конструкций.

О промежуточных итогах рассказала начальник департамента госимущества Ольга Платонова 5 мая на заседании правительства региона.

Департаментом совместно с муниципалитетами и дорожниками обследованы территории вдоль автотрасс. Выявлено 56 рекламных конструкций, размещенных без действующих разрешений, из них 28 установлены в границах полосы отвода федеральной дороги, 11– на частных территориях, 17 – на муниципальной земле. Владельцам конструкции, правообладателям земельных участков выданы предписания о демонтаже, сообщила Ольга Платонова. Информация также направлена в органы местного самоуправления, Орловский муниципальный округ и Ливенский район, для сноса билбордов за счет средств местного бюджета.

В первом квартале текущего года также приговорили к демонтажу 18 рекламных конструкций в городе Орле, срок действия разрешения на которые истек.

В целом за последние годы наиболее масштабные изменения внесены именно в схему размещения в главном городе региона. Не допускается размещение крупноформатных щитовых конструкций на центральных улицах Орла. В 2024 году принято решение об исключении 287 мест для билбордов. В настоящее время в схеме остаются 37 мест размещения рекламных конструкций, восемь экранов, 27 конструкций в комплексе с остановочными павильонами, две щитовых конструкции.

«Исключение из схемы мест размещения щитовых конструкций и демонтаж в настоящее время является предметом судебных разбирательств», – сообщила Ольга Платонова.

При этом власти стимулируют интерес к современным способам донесения информации: срок договоров на установку и эксплуатацию отдельно стоящих светодиодных экранов увеличен с 5 до 10 лет. Мультимедийные технологии все больше используются в наружной рекламе. Администрация города Орла намерена включить в схему новые места для установки экранов, которые органично вписываются в архитектуру города.

За 2024 год департаментом госимущества оказаны услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в количестве 46 единиц. Аннулировано 20 разрешений. За первый квартал 2025 года оказано 11 услуг по выдаче разрешения.

Федеральным законом предусматривается увеличение на 10 лет, до 31 декабря 2034 года, срока действия ранее заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов. В случае продления договора продлевается срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В рамках реализации данного закона департаментом продлено 51 разрешение (в городе Орле – 16, в Ливнах – 12, в Мценске – 9, в Орловском муниципальном округе – 14).

ИА “Орелград”