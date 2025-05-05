С недобросовестными участниками торгов будут бороться увеличением задатка

О вынужденной мере сообщила 5 мая член правительства Орловской области Ольга Платонова.

С мнимыми и сверхамбициозными участниками отборов столкнулись при размещении наружной рекламы. За 2024 год департаментом госимущества проведено 14 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию конструкций. На торги выставлен 51 лот. Продано 39 – на 30,2 млн рублей.

«Однако имеет место многократное завышение цены на торгах и, как следствие, досрочное расторжение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, – сообщила Ольга Платонова. – В целях исключения недобросовестных действий со стороны участников торгов в текущем году планируется увеличение суммы задатков с 20 до 40% от начальной цены».

Ольга Платонова привела пример: цена с 2 миллионов доходит до 30 миллионов, что для Орла является чрезмерным. Интересантов на некоторые позиции много, в том числе и столичных. Цена завышается, чтобы перебить конкурентов, чтобы не состоялись аукционы. В конечном итоге проводится второй этап торгов, а уже в третий раз орган местного самоуправления вынужден будет исключить спорное место из схемы размещение вовсе.

«Такая практика есть, к сожалению. И даже те, кто заключает договор, через определенное время отказываются, потому что в десятки раз завышена стоимость по конечному результату проведения аукциона», – прокомментировала Платонова.

В УФАС по Орловской области сейчас на рассмотрении три заявления о недобросовестном поведении коллег от ассоциации рекламщиков.

«Мы рассматриваем в рамках своей компетенции на соответствующие нарушения», – пояснил руководитель Управления Андрей Кирьянов.

Область заказала оценку рыночной стоимости права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. После этого будут объявлены соответствующие торги с новыми условиями, ориентировочно – в конце мая, пояснила Ольга Платонова.

ИА “Орелград”