В Орловской области подсчитали «охотничий ущерб»

Обнародованы данные о результатах надзора в сфере охоты.

Областные власти представили доклад о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля за 2024 год. Так, по данным регионального департамента надзорной и контрольной деятельности, в минувшем году выездные проверки запланированы не были. Но в рамках федерального государственного надзора проводились профилактические мероприятия, а также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами. Кроме того, проводились выездные обследования охотничьих угодий и «иных территорий среды обитания объектов животного мира с взаимодействием с физическими лицами».

Всего за год было проведено 1902 выездных обследования охотничьих угодий. По их итогам составлено 64 протокола об административном правонарушении, 64 физических лица привлечены к административной ответственности, а два охотника лишены специального права осуществлять охоту. Выявленный ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в Орловской области, за 2024 год составил 2,737 миллиона рублей, из них на момент составления доклада взыскано было 2,124 миллиона рублей. На нарушителей в общей сложности были наложены штрафы на сумму 41 тысяча рублей.

«По результатам анализа проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2024 году основными нарушениями являлись нарушения правил охоты физическими лицами, – говорится в докладе. – Причинами вышеуказанных нарушений является игнорирование охотниками правил охоты. При проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий должностные лица акцентировали внимание на предупреждение нарушений, проводили разъяснительную работу».

Ранее департамент надзорной и контрольной деятельности разработал программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля (надзора) на территории Орловской области на 2025 год». Ее основными задачами являются информирование контролируемых лиц о необходимости соблюдения обязательных требований, объявление предостережений о недопустимости нарушений, обобщение правоприменительной практики, консультирование и профилактические визиты. К примеру, в 2024 году в рамках профилактики нарушений в Орловской области было выдано 26 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»