На Орловщине участнику СВО не заплатили за ранение

В дело пришлось вмешаться органам прокуратуры.

В надзорное ведомство обратился сам участник специальной военной операции. Заявление поступило во Мценскую межрайонную прокуратуру.

Орган надзора установил, что орловец действительно проходил военную службу по контракту и получил ранение. Это произошло в мае минувшего года.

Однако в нарушение действующего законодательства он так и не получил денежную выплату в полмиллиона рублей. Такая мера поддержки предусмотрена региональным законодательством.

В итоге прокуратура внесла представление ответственному лицу. В данном случае им стал глава «Областного центра социальной защиты населения».

После этого права участника специальной военной операции были восстановлены. Мужчина получил выплату.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»