В Орле простились с заместителем военкома области

Сергею Романову было 49 лет.

Прощание и похороны прошли накануне. Об этом рассказали в орловском отделении «Союза солдатских матерей».

Отпевание состоялось в Гарнизонном храме Казанской иконы Богоматери при Академии ФСО России. Похороны — на Наугорском кладбище. Орловца похоронили с воинскими почестями.

Сергей Романов служил в военном комиссариате около 20 лет. Последние несколько лет он занимал должностьь заместителя военкома Орловской области.

«Его внезапная смерть стала ударом для всех, кто его знал», – отметили в общественной организации.

Также в Союзе солдатских матерей отметили, что попрощаться с Романовым захотели около ста человек, хотя официальной информации о его кончине не публиковалось. «Поток людей был нескончаемым», – добавили общественники.

ИА «Орелград»