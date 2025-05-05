Завтра в Орле состоится Крестный ход

Верующие пройдут по улице Ленина.

Религиозное мероприятие пройдёт в рамках Фестиваля православной молодёжи «Святой Георгий». В этом году он проводится уже в 23-й раз.

Крестный ход приурочен ко дню памяти Георгия Победоносца. Шествие начнётся 6 мая в 12 часов от Успенского (Михаило-Архангельского) собора. Участники пройдут до места, где сейчас располагается здание кинотеатра «Победа», а ранее находился Сретенско-Георгиевский храм.

Ранее в рамках фестиваля на озере «Светлая жизнь» состоялось открытие сезона парусного спорта.

Также запланировано ещё несколько фестивальных мероприятий. 6 мая в 14 часов в Информационно-выставочном центре региона наградят лауреатов областного конкурса имени Курнакова «Славлю Родину свою!» в номинации «За Веру и Отечество».

В этот же день в 18 часов 30 минут в здании Орловского института культуры состоится гала-концерт фестиваля. Как уточнили в митрополии, вход на это мероприятие будет доступен только по пригласительным билетам.

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ИА «Орелград»