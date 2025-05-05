Орловца госпитализировали после ДТП с мотоциклом

Авария произошла накануне.
Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось в 13 часов 10 минут в Орле у дома по Октябрьской, 56.
48-летняя женщина ехала на «Форде Фокус» со стороны улицы 60 лет Октября в сторону улицы Гуртьева. Затем она стала поворачивать на территорию, прилегающую к дому. Здесь автомобилистка и допустила столкновение с мотоциклом «Ямаха».
Им управлял 43-летний мужчина. Мотоцикл ехал во встречном направлении.
В итоге в ДТП пострадал водитель мотоцикла. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Орловца госпитализировали.
Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Различные травмы получили шестеро человек. Ещё один погиб.
ИА «Орелград»