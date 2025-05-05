Орловец получил важный пост в тюменской полиции

5.5.2025 | 13:51 Закон и порядок, Новости

Он стал заместителем главы областного Управления МВД.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Должность получил Кирилл Косарев. Об этом сообщает URA.RU.

Известно, что мужчина является подполковником полиции. Ранее он служил в Управлении МВД по Орловской области. Такую информацию изданию сообщил анонимный источник.

Отметим, что действующий начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов тоже связан с нашим регионом. Он служил в орловском УМВД с 1999 по 2008 годы. На Орловщине он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью.

Свою нынешнюю должность Смирнов занял в 2023 году.

ИА «Орелград»


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