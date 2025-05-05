Орловцев снова предупредили о заморозках

Температуры упадут ближайшей ночью и завтрашним утром.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области, ссылаясь на прогноз регионального гидрометцентра.

Ожидается, что в эти часы похолодание может составить до минус двух градусов. В первую очередь, это представляет опасность для агропромышленного комплекса.

Однако всех жителей Орловской области просят соблюдать правила безопасности. В частности, не перегружать электропроводку, не пользоваться самодельными обогревателями и не оставлять без присмотра печи.

Отметим, что текущие прогнозы синоптиков на остальные дни пока являются не столь суровыми. Например, «Гисметео» обещает Орлу завтра днём до +14 градусов, ночью на 7 мая +6, днём в среду +15 градусов и так далее.

ИА «Орелград»