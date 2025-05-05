Орловский дуб претендует на престижное звание

Меркуловский дуб участвует в конкурсе «Российское дерево года».

Голосование проходит на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Поддержать «орловца» можно до 1 августа.

Всего за звание борются 70 деревьев. Меркуловский дуб участвует в конкурсе под номером 46. Сейчас за него отдано около 100 голосов.

В 2023 году дуб попал в топ-10 данного конкурса.

Легендарное дерево произрастает во Мценском районе. Его возраст оценивается в 378 лет. Высота дуба составляет 37 метров.

ИА «Орелград»