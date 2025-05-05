Природоохранный прокурор перешла на работу в администрацию региона

5.5.2025 | 10:14 Важное, Новости, Общество

О назначении сообщил губернатор Орловской области.

Фото: ОГУ им. И.С. Тургенева

Коллега представлена чиновникам 5 мая на заседании правительства. Булгакова Ирина Петровна возглавила эконадзор и будет исполнять обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности.

«Многие Ирину Петровну знают. Она на протяжении 10 лет возглавляла Орловскую природоохранную прокуратуру. Имеет более чем 30-летний стаж работы в органах прокуратуры, – подчеркнул Андрей Клычков. – Уверен, что жизненный опыт, контрольные функции, которые были присущи Ирине Петровне, позволят нам на должном уровне выполнять задачи, возложенные на департамент».

Ирине Булгаковой пожелали успешной работы.

ИА “Орелград”


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