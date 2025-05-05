С земских работников культуры сняли возрастной ценз

Областные власти скорректировали условия участия в проекте.

Правительство Орловской области внесло изменения в недавно принятый им же «Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты работнику культуры, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Орловской области». Речь идет о проекте «Земский работник культуры», который призван сократить дефицит кадров на селе. Его реализация стартовала в регионе только в этом году, проект является аналогом проектов «Земский учитель» и «Земский доктор».

Одним из самых важных изменений стало снятие возрастного ценза. В предыдущей версии постановления правительства было установлено требование, предъявлявшееся к возрасту работника культуры для получения единовременной компенсационной выплаты, – до 55 лет включительно на дату подачи документов. Однако из новой версии документа данное требование исключено. Кроме того, областные власти перенесли срок окончания ежегодного приема заявлений на участие в конкурсном отборе с 15 апреля на 15 июня.

При этом потенциальным участникам проекта надо будет поторопиться. Раньше в условиях было записано, что соискатель обязан обратиться в региональный департамент культуры с заявлением о заключении трехстороннего договора о предоставлении ему выплаты в срок не позднее трех месяцев со дня размещения приказа департамента об утверждении списка победителей. Теперь же на данную процедуру отводится всего один месяц. Кроме того, поправками утверждена обновленная форма экспертной оценки документов претендентов на участие в конкурсном отборе.

Напомним, что проект «Земский работник культуры» запущен в целях развития кадрового потенциала в сфере культуры, особенно в сельской местности, мотивации и поддержки сельских работников культуры. Причем запущен он Министерством культуры Российской Федерации с 1 января 2025 года и предусматривает выделение регионам субсидий на условиях софинансирования. Деньги предназначены для выплаты участникам программы подъемных – каждому из них положена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей.

После снятия возрастного ценза список условий предоставления единовременной компенсационной выплаты сократился. Он предусматривает наличие у соискателя среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям, трудоустройство в организацию культуры на вакантную должность из адресного списка, утвержденного департаментом культуры, на условиях полного рабочего дня. Работник культуры должен принять на себя обязательство отработать не менее 5 лет со дня заключения трудового договора по должности, которую занял изначально.

ИА «Орелград»