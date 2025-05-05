В орловском УФСБ подвели итоги конкурса детских рисунков

Его приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс под названием «Горжусь Победой!» проводился среди воспитанников подшефных образовательных организаций. Его участниками стали дети в возрасте от 5 до 11 лет. Победителя и призёров определяли среди авторов около 20 работ.

В итоге лучшей стала ученица лицея №32 имени Воробьёва Мария Терехова. Её наградили в музее Управления ФСБ по Орловской области. Мария смогла познакомиться с его экспозицией.

Второе и третье места заняли воспитанники Центра «Расправь крылья» Егор Зыбин и Иван Самошко. Ребятам вручили дипломы и памятные подарки. Кроме того, поощрительные призы получили ученицы школы №12 имени Машкарина – Ольга Комочкина и Алина Парахина.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»