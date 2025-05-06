23 человека погибли в ДТП в Орловской области

Еще более двухсот человек получили ранения в дорожных происшествиях.

В Орловской области в первом квартале 2025 года зарегистрировано 1177 дорожно-транспортных происшествий. В 146 из них пострадали участники дорожного движения, в том числе 23 человека погибли и 203 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 26 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 45. Такую статистику озвучило региональное Управление МВД.

«По вине нетрезвых водителей совершено 15 дорожно-транспортных происшествий, – подсчитали в ведомстве. – Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 255 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 24 уголовных дела».

По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в отчетном периоде в суды было направлено 1108 материалов. По результатам их рассмотрения 95 человек были лишены водительских прав, а еще 29 нарушителей попали под административный арест. Сообщается также, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 72 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 102 человека получили ранения различной степени тяжести и 11 человек погибли.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 87 933 административных нарушения в области безопасности дорожного движения, – резюмирует УМВД. – Вынесено 85 168 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 76,6 миллиона рублей. Взыскано штрафов на сумму 74,2 миллиона рублей».

ИА «Орелград»