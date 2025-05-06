В Орле проведут конференцию в честь 150-летия полярника Русанова

Целью конференции является популяризация уникальной личности Владимира Русанова.

Дом-музей В.А. Русанова, который является филиалом Орловского краеведческого музея, анонсировал проведение молодежной конференции «Сохранение и популяризация научного наследия геолога и исследователя Арктики В.А. Русанова». Она будет приурочена к 150-летию со дня рождения ученого и путешественника и пройдет 6 ноября 2025 года в конференц-зале Орловского государственного института культуры. Формат проведения конференции: смешанный, то есть допускается использование дистанционных технологий.

«Целью конференции является популяризация уникальной личности В.А. Русанова и его вклада в освоение Арктики и Северного морского пути, а также воспитание патриотизма и национальной гордости на примере подвигов отечественных полярников, – говорится в информационном письме организаторов. – В рамках работы конференции предполагается участие с докладами (в том числе дистанционно) учащихся старших классов общеобразовательных школ, учащихся средних специальных заведений, студентов высших учебных заведений».

Основные направления работы конференции уже определены: жизнь и деятельность Русанова: биография и ключевые этапы научной деятельности; научное наследие Русанова и его значение; сохранение памяти о Русанове в общественно-культурной жизни города Орла; путешественники, исследователи, ученые естественно-научного направления – уроженцы Орловского края; исследования Арктики и их значение для современности; отражение темы Арктики и Севера в произведениях искусства и культуры;. проблемы сохранения природного мира Арктики.

Тем временем участники экспедиции «Русская Арктика развернули флаг Орловской области в Диксоне, одном из самых северных населенных пунктов страны, и впервые подняли его на острове Попова-Чукчина, где в 1930-х годах были найдены вещи, принадлежавшие членам пропавшей экспедиции Владимира Русанова. Как сообщила пресс-служба губернатора, символ Орловщины полярнику Андрею Корху ранее передал глава региона Андрей Клычков.

«Ровно 121 год спустя мы с командой добрались до памятного места «Трех костров» на полуострове Михайлова – того самого места, где в 1970-х были найдены вещи пропавшей экспедиции Русанова, – рассказал Андрей Корх. – Мы установили здесь новую памятную табличку и подняли флаг Орловской области – в дань памяти великому русскому исследователю Арктики, нашему земляку. Для меня это не просто экспедиция. Это возможность буквально прикоснуться к истории, почувствовать, что Арктика хранит память. А еще — передать дальше: нашим детям, друзьям, подписчикам, всей России».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»