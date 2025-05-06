В Орле выставили на продажу кинотеатр

6.5.2025 | 8:48 Новости, Экономика

«Современник» оценили в 670 млн рублей.

Фото: “Авито”

Четырёхэтажное здание имеет площадь 4109 кв. м. Помимо самого кинотеатра, имеются торговые плoщади, с возможностью размещения офисных помещений, указано в объявлении на «Авито». Также отмечают перспективное место – напротив автовокзала, с развитой инфраструктурой, с оборудованными местами для парковки.

Примечательно, что недавно участок, предназначенный для эксплуатации кинотеатра, приобрел дополнительный вид деятельности – «общественное питание». Представитель собственника пояснила на публичных слушаниях, что основной вид деятельности убыточный, поэтому необходимы сопутствующие услуги.

ИА “Орелград”


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