Через Орёл прошёл автопробег «Дороги памяти»

Один из его участников — знаменитый орловский гонщик Леонид Панфилов.

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Сегодня утром он встретился с участниками патриотической акции. Среди них был не только Панфилов, но и другие пилоты LADA Sport ROSNEFT – Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев.

Автопробег стартовал из Москвы. Далее его участники побывали в Туле, Калуге и Брянске. Из Орла они отправятся в Воронеж, а затем — в Волгоград. Здесь акция завершится.

Во всех городах гонщики провели встречи с любителями автомобильного спорта.

«Ознакомился с новинками отечественного автопрома, о которых специалисты рассказывали с горящими глазами. Впечатление – очень достойное!» – поделился губернатор.

ИА «Орелград»